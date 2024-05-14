В грузинском парламенте произошла драка во время рассмотрения законопроекта об "иноагентах"

Споры между депутатами в парламенте Грузии во время рассмотрения законопроекта об "иноагентах" в финальном чтении переросли в физические столкновения, сообщает Европейская правда.

Во время дебатов, которые продолжаются уже около часа, между депутатами возникли бурные споры, переросшие в физические столкновения.

Под стенами парламента собралась акция протеста, рядом дежурят спецназовцы. Протестующие собрались и у заднего входа в парламент, но правоохранители оттеснили их.

Напомним, утром 13 мая юридический комитет парламента Грузии в турборежиме согласовал проект закона об "иноагентах" перед финальным третьим рассмотрением, которое ожидается во вторник.

Между тем 12 министров стран ЕС попросили Еврокомиссию срочно объяснить последствия принятия проекта об "иноагентах" для евроинтеграции Грузии.