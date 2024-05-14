Российские войска ударили по жилым высоткам в центре Харькова (Обновлено)
Днем 14 мая российские оккупационные войска нанесли удары по жилой застройке центральной части Харькова, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.
Прямая речь Синегубова:
"Враг нанес несколько ударов, в том числе по жилой застройке центральной части Харькова.
Угроза повторных пусков остается!"
Прямая речь Терехова:
"Известно об ударе по жилой высотке в центре города".
Воздушные силы предупреждали о пусках российских управляемых авиационных бомб по Харьковщине.
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Терехов уточнил, что было попадание в 10-й этаж многоквартирного жилого дома. Без пожара. Соответствующие службы осуществляют поквартирный обход и проводят поиск возможных пострадавших.
На месте другого прилета есть попадания по гаражам - примерно 10 из них горят. Повреждена многоэтажка.
На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.
По данным главы МВД Игоря Клименко, в целом по городу в результате вражеского обстрела 14 мая повреждены многоквартирные дома. Всего пострадали 16 человек, среди них - 3 ребенка.
Экстренные службы работают на местах ударов.
Также министр внутренних дел в очередной раз подчеркнул важность соблюдения правила поведения при воздушной тревоге.