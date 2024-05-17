В Yasno объяснили, почему графики ограничений света иногда не совпадают с отключениями

Энергетики объяснили, что в графиках ограничения энергоснабжения существует три зоны, которые описывают, когда будет свет. В частности, при светло-серой зоне поставки электричества не гарантируются и зависят от имеющихся объемов генерации, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

Так, он объясняет, что в графиках плановых отключений есть три зоны:

Темно-серая - электроэнергии точно нет и действуют графики.

Светло-серая - поставки есть только тогда, когда объемов энергогенерации хватает.

Белая - свет гарантированно есть.

В частности вчера, чтобы соблюсти лимиты, энергетикам нужно было вынужденно отключать электроснабжение и в светло-серых зонах графика.

"Конечно, это может показаться несправедливым: света нет семь часов, потом полтора-два часа есть (закладываю время на переключение), а потом снова нет. Однако прошу отнестись с пониманием к ситуации. Коллеги обязательно найдут сбалансированный выход из ситуации", - добавил Коваленко.

Напомним:

В "Укрэнерго" заявили, что графики почасовых отключений (ГПВ) в пятницу, 17 мая, для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.

В Украине недостаточно мощностей генерации и импорта электроэнергии для покрытия потребления, утром вводились экстренные отключения в отдельных регионах.

Отключения потребителей, начавшиеся с 14 мая, могут продолжаться до августа-сентября.

После повышения температуры воздуха плановые или аварийные отключения электроэнергии могут быть отм﻿﻿енены при условии отсутствия обстрелов, но ситуация в энергосистеме вряд ли улучшится.

Некоторые из украинских облэнерго сообщили об изменении графиков почасовых отключений электроэнергии бытовым потребителям, по сравнению с анонсированными НЭК "Укрэнерго".