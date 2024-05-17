Усик – Фьюри: чемпионы прошли взвешивание перед боем

Традиционная церемония взвешивания боксеров состоялась накануне поединка за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Queensberry Promotions.

Бой Усик – Фьюри состоится 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Актуальный вес Усика – 105,9 кг. Украинец со времени противостояния с британцем Даниелем Дюбуа в прошлом году набрал более 5,5 килограмма. Тем временем под Фьюри весы показали 118,8 кг. Перед поединком против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну осенью "Цыганский Король" весил около 126 кг.

Культовый ринг-анонсер Майкл Баффер пригласил Усика и Фьюри провести сражение взглядов. Впрочем, продолжительного поединка нервов не получилось. Оппоненты столкнулись лбами, а затем британец оттолкнул соперника и спровоцировал небольшой конфликт команд обоих чемпионов.

Ранее Фьюри удивил трансформацию тела. Британский чемпион заметно похудел под наблюдением нутрициолога Грега Марриотта. Специалист посадил своего подопечного на специальную диету, изменив гастрономические привычки тяжеловеса.

Что известно о бое Усик – Фьюри

В понедельник отец Фьюри устроил стычку с командой украинца. Усик давал интервью, когда к нему приблизились люди из окружения британца с намерением сорвать запись. После словесного спора Фьюри-старший спровоцировал потасовку, в которой разбил лоб.

9 мая Усик объявил о завершении тренировочного лагеря перед поединком. Украинец набирал оптимальные кондиции и спарринговал с похожими на британца боксерами в Испании. На следующий день чемпион с командой вылетел на Ближний Восток.

Организаторы поединка определились с терминами боя-реванша. Предварительно он запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Правда, победитель уже не будет абсолютным чемпионом, поскольку IBF отдаст титул сильнейшему в бою Хрговича и Дюбуа.