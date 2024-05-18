В Минэнерго рассказали, будут ли сегодня выключать свет для населения

Графики отключения света в Украине для населения в субботу, 18 мая, не будут вводить. Хотя ограничения промышленности введут вечером, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Минэнерго.

"С 19:00 до 24:00 во всех регионах планируется ограничение промышленных потребителей. При этом отключение бытовых потребителей пока не предусматривается" , - говорится в сообщении.

К тому же в ночные и утренние часы по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на субботу, 18 мая, российские войска атаковали Украину, применив дроны-камикадзе. В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Позже в Воздушных силах рассказали, что ПВО уничтожила все вражеские дроны, которых РФ запустила 13 единиц.

Что касается последствий атаки, то ночью в Полтавской и Харьковской областях вражеские дроны атаковали энергетические объекты. Обошлось без пострадавших, хотя есть повреждения оборудования.