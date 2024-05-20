Состояние раненого Фицо улучшается - врачи

Медики заявили об улучшении состояния раненого в результате покушения 15 мая премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщает Европейская правда.

Больница Рузвельта в Банской-Быстрице, где находится словацкий премьер, в понедельник утром сделала краткое заявление о текущем состоянии Роберта Фицо.

"После сегодняшней консультации состояние пациента стабильное. Клинически его состояние улучшается, он общается, показатели воспаления медленно снижаются. Премьер-министр остается под нашим наблюдением" , – заявили врачи.

Премьер-министр Фицо находится в больнице Рузвельта со среды. Его доставили туда вертолетом после того, как в него несколько раз выстрелил 71-летний мужчина. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

Вскоре после инцидента стало известно, что это было покушение на убийство.

У Фицо – четыре огнестрельных ранения. Его по крайней мере дважды оперировали.

Стрелявший, Юрай Цинтула, был взят под стражу в выходные. Его обвиняют в покушении на умышленное убийство, за что ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

В правительстве Словакии не исключают, что у Цинтулы были сообщники. На такое предположение указывает, в частности, удаление его аккаунта в Facebook и переписок в мессенджере через два часа после покушения, хотя нападавшего задержали сразу же.