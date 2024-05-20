Отток капитала из Китая на самом высоком уровне с 2016 года – СМИ

В апреле отток капитала из Китая ухудшился до наибольшего показателя с декабря 2016 года, что подчеркнуло неблагоприятные для юаня условия на фоне слабой внутренней экономики и неопределенности относительно процентной ставки Федерального резерва США.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Китайские банки продали своим клиентам в прошлом месяце 36,7 млрд долларов США иностранной валюты, что является наибольшим показателем с декабря 2016 года.

Согласно официальным данным, в апреле местные компании приобрели наибольшее количество иностранной валюты в банках с 2016 года, в то время как экспортеры сдерживали конвертацию долларов, а резиденты скупали иностранную валюту для заграничных поездок.

Эти факторы указывают на осторожный взгляд на юань, поскольку относительно низкая процентная ставка в Китае по сравнению с США способствует укреплению доллара. И хотя Народный банк Китая вмешался, чтобы удержать юань в узком диапазоне, неопределенность в отношении сроков и степени снижения ставок ФРС в этом году затрудняет его работу.