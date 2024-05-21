В Германии с ножом напали на 15-летнего украинца – Bild

В Дортмунде неизвестные напали на молодого украинца, который гулял вечером с двумя друзьями. Об этом пишет Bild.﻿﻿, сообщает Украинская правда.

Около 21:00 компания разговорились с двумя девушками. Группе молодых людей это, очевидно, не понравилось, и началась драка. Вдруг один из мужчин вытащил нож.

Как сообщает Bild, 15-летний подросток получил сначала порез шеи, а затем нападавший вонзил нож в верхнюю часть тела.

Подросткам удалось убежать. Тяжело раненый украинец прошел километр по Дортмунду, прежде чем потерять сознание.

Врач скорой помощи боролся за жизнь несовершеннолетнего. Скорая помощь доставила тяжело раненого парня в клинику.

Прокурор Марибель Андерссон предполагает попытку непреднамеренного убийства.

Полиция ведет активные поиски нападавшего, расследованием занимается отдел по расследованию убийств.

По данным полиции, состояние украинского парня сейчас стабильное.