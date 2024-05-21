Более трех тысяч заключенных выразили желание мобилизоваться – Минюст

Заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для непосредственного участия в обороне Украины уже подали более 3 тысяч осужденных. Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Это более трех тысяч человек. Мы так и прогнозировали до принятия этого закона. Нельзя говорить, что все 20 тысяч человек, о которых мы указывали как потенциал, присоединятся. Потому что при предварительных опросах около 4,5 тысяч изъявили желание. Сейчас эта цифра будет колебаться" , - сказала Высоцкая, отвечая на вопрос, сколько уже заявлений о мобилизации в ВСУ от осужденных.

Она пояснила, что в Минюсте понимали, "что будут желающие, но закон ограничит ту или иную категорию, поэтому нельзя говорить, что все желающие попадут на условно-досрочное увольнение и заключат контракт".

"Также речь идет о том, что военно-врачебные комиссии делают свою работу и, конечно, у осужденных могут быть общественно-опасные болезни – ВИЧ-инфекция, туберкулез или гепатиты, поэтому это также исключение для того, чтобы они приняли участие в этом проекте. И потому когда мы говорим большие цифры – о 20 тысячах, это очень теоретический потенциал. Реально это 4-5 тысяч.

Но мы поняли, что и 4-5 тысяч замотивированных людей, у которых есть желание условно-досрочно уволиться при заключении контракта - это помощь для Вооруженных сил. Поэтому мы пошли на этот шаг и сейчас реализуем соответствующий закон" , – пояснила замминистра.

Высоцкая подчеркнула, что определяющим в законе является именно желание осужденного и его мотивация заключить контракт с Вооруженными силами и таким образом получить условно-досрочное увольнение.

"Поэтому когда мы говорим о цифрах, о количестве осужденных, которые хотели бы присоединиться, это лишь предварительные данные. Все покажет практика… Мы уже начали работу над тем, чтобы изъявившие желание составили соответствующие заявления, сейчас проходят военно-врачебные комиссии, знакомятся с командирами. Соответственно, командиры воинских частей дают свое согласие по конкретному человеку и мы передаем материалы в суд" , - сказала замминистра юстиции.

В то же время, она отметила, что закон содержит предостережения на случай, когда кто-то вдруг рассматривает заключение контракта с ВСУ как возможность выйти на свободу, но не воевать.