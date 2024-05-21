Госдеп: Иран просил США о помощи после падения вертолета с президентом

Иран просил у США помощи после аварии вертолета, в которой погиб президент Исламской республики. Об этом во время брифинга сказал представитель американского Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Европейская правда.

По его словам, "в основном по логистическим причинам" Соединенные Штаты не смогли предоставить эту помощь Ирану.

"Иранское правительство попросило нас о помощи. Мы четко дали им понять, что предложим помощь, как мы делаем в ответ на любую просьбу иностранного правительства в подобных ситуациях" , – заявил Миллер. ﻿

Накануне Государственный департамент США в связи с гибелью руководства Ирана выразил "официальные соболезнования" и одновременно отметил поддержку иранского народа в его борьбе за права и свободы.

Ранее с соболезнованиями из-за смерти топ-руководителей Ирана выступили официальные лица ЕС – глава Евросовета Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Они, в отличие от США, не акцентировали внимание на положении иранского народа в стране.

Одними из немногих лидеров государств ЕС, посочувствовавших Ирану, стали президент Польши Анджей Дуда, который сравнил авиакатастрофу со Смоленской трагедией, и глава правительства Венгрии Виктор Орбан, который, несмотря на поддержку Ираном России, строит с этим государством "экономическое партнерство".