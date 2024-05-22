Израиль отозвал послов из Ирландии и Норвегии за признание Палестины

Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии для "срочных консультаций" в среду из-за решения двух стран признать Палестинское государство. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, сообщает Европейская правда.

Кац заявил, что сегодня направляет резкое послание Ирландии и Норвегии.

"Я поручил немедленно отозвать послов Израиля в Ирландии и Норвегии для консультаций в связи с решением этих стран признать Палестинское государство.

Я посылаю Ирландии и Норвегии четкий и недвусмысленный сигнал: Израиль не будет молчать перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет и угрожает его безопасности" , – заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в своем заявлении.

Он добавил, что если Испания осуществит свое намерение признать Палестинское государство, аналогичный шаг будет сделан и против нее.

"Ирландско-норвежское безумие нас не останавливает; мы полны решимости достичь наших целей: восстановить безопасность наших граждан, ликвидировать ХАМАС и вернуть заложников домой. Нет более справедливых целей, чем эти" , – заявил министр.

22 мая премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что его страна признает Палестинское государство. Признание вступит в силу 28 мая.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что Испания, Ирландия и некоторые другие страны-члены Европейского Союза планируют признать Палестинское государство 21 мая.