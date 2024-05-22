В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

В Киеве и области, ряде центральных, южных и восточных регионов вечером 22 мая объявили воздушную тревогу, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают карта тревог, Воздушные силы в соцсетях.

"Угроза применения баллистического вооружения для южных и восточных областей из Крыма!".

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".

В 19.44 Воздушные силы дали еще одно извещение - о скоростной цели через Кривой Рог в северном направлении.