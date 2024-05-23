Энергоатом: Энергетики восстановили линию питания ЗАЭС

Украинские энергетики восстановили линию питания ЗАЭС ВЛ-750кВ "Днепровская" - временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины снова соединяют две линии электропередачи:, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"23 мая 2024 года в 16:50 отечественные энергетики смогли восстановить работу поврежденной внешней воздушной линии ВЛ-750кВ "Днепровская".

Благодаря их усилиям временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины снова соединяют две линии электропередачи: "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ и "Днепровская", которые обеспечивают питание собственных нужд станции" , - заявили в украинской госкомпании.

В "Энергоатоме" напомнили, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный - с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ грозит наступлением аварийной ситуации.

Напомним:

Сообщалось, что одна из двух воздушных линий, которая питает Запорожскую АЭС, отключилась. В случае отказа последней, на ЗАЭС произойдет очередной блэк-аут.