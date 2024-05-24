В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды
В Украине сегодня, 24 мая, ожидается штормовое предупреждение. Непогода продлится до конца суток и накроет почти всю территорию страны, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
При этом в ГСЧС ссылаются на предупреждение от Укргидрометцентра.
"В ближайшее время и до конца суток в большинстве западных, центральных, южных и Житомирской областях ожидаются грозы", - пишут в службе.
Также ожидаются шквалы 15-20 м/с, что является I уровнем опасности.
Как уберечься во время грозы
Специалисты сообщают, что во время грозы существуют риски возможного появления шаровой молнии, поэтому лучше не держать окна и двери открытыми и поменьше пользоваться электроприборами.
Также во время грозы на улице лучше держаться подальше от линий электропередачи, билбордов и рекламных щитов.