В Сумах полицейские и военные силой вытащили мужчину из автомобиля

В Сумах в пятницу, 24 мая, полицейские и военнослужащие силой вытащили мужчину из автомобиля, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и Сумской областной ТЦК и СП.

В местных Telegram-каналах опубликовали видео, на котором видно, как люди в военной форме и полицейские силой вытаскивают мужчину из автомобиля и тянут его по земле.

Авторы видео связали этот случай с мобилизацией.

Представители Территориального центра комплектования сообщили, что нашли это видео в социальных сетях и имело подпись "охота на уклонистов в Сумах".

В свою очередь, в ТЦК подтвердили, что на видео присутствуют военнослужащие Сумского городского ТЦК и СП, но события, запечатленные на видео, не связаны с мерами оповещения, а заголовок под видео "охота на уклонников в Сумах" не соответствует действительности и был использован ради хайпа, чтобы в очередной раз дискредитировать военнослужащих ТЦК.

В ТЦК объяснили, что люди обратились к полицейским с информацией о том, что за руль автомобиля сел мужчина с алкогольным опьянением. Полицейские обнаружили его, но водитель отказался выходить и даже попытался уехать от правоохранителей.

"Водитель отказывался выполнять законное требование патрульных выйти из машины и пройти осмотр на состояние опьянения. Напротив, мужчина пытался закрыться в транспортном средстве. На помощь патрульным пришли военнослужащие, которые совместными усилиями, с применением физической силы, извлекли его из машины. 40- летний водитель действительно имел признаки алкогольного опьянения" , — написали в ТЦК.

Также командование Сумского областного ТЦК и СП решило провести служебное расследование по этому поводу, в ходе которого будет дана оценка действиям военнослужащих Сумского городского ТЦК и СП.