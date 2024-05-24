"Укрэнерго" обновило графики отключений света на 25 мая

Графики почасовых отключений завтра будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20:00 до 22:00 – в часы максимального вечернего потребления, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет.

Отключения могут применять при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго.

Информацию, когда будут применены отключения в регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. В результате пяти массированных ракетных атак с марта по май – большие тепловые и гидроэлектростанции не могут производить столько же электроэнергии, как раньше.

Напомним:

Кабинет министров утвердил постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии для потребителей.