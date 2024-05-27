Укрэнерго: В жаркие месяцы графики отключений могут быть более жесткими

В жаркие месяцы графики отключений электроэнергии могут быть более жесткими, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

В компании рассказали, что сильная жара негативно влияет на работу солнечных панелей и при сверхвысоких температурах выработка солнечной энергии будет ниже, чем сейчас.

"А потребление будет выше, ведь люди будут включать кондиционеры и вентиляторы" , - отметили в "Укрэнерго".

Напомним:

После планового ремонта энергетики подключили к сети атомный энергоблок АЭС. В то же время еще несколько готовится к выходу в ремонт.