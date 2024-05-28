Правоохранители задержали подозреваемых в попытке ограбления банка в Чернигове

Правоохранители задержали двух подозреваемых в покушении на ограбление банка в городе Чернигове, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Нацпол, заместитель председателя Национальной полиции-начальник криминальной полиции Андрей Небытов в Facebook, Черниговская областная прокуратура.

Прямая речь Небытова:

"Криминальная полиция со спецназовцами задержала двух мужчин, которые имеют талант к рытью подкопов.

Злоумышленники решили ограбить банк. Несколько месяцев готовились: сделали подкоп длиной 20 метров и планировали проникнуть в помещение и похитить деньги, а затем поджечь кровлю и в дымовой завесе от пожара выйти через тоннель незамеченными. Но... не удалось. Перестарались с дымовой завесой - сделали такой взрыв, что он разрушил даже стены банка. Испугавшись, поспешно скрылись.

Криминальная полиция Чернигова, Днепра, Запорожья и Николаева совместно с Департаментом уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Оба ранее были судимы за незаконное хранение оружия, разбойные нападения и другие корыстно-насильственные преступления".

6 мая около четырех утра в полицию поступило сообщение о взрыве и последующем возгорании помещения банка в центре Чернигова. Взрывом было повреждено здание и припаркованные рядом авто. Люди не пострадали.

По результатам осмотра места события полицейские установили, что содержимое хранилищ банка не повреждено. Однако были зафиксированы признаки попытки похитить имущество клиентов из ячеек в депозитарии, где хранилось более 5,5 миллиона гривен.

По данным следствия, двое жителей Запорожской и Николаевской областей с середины февраля 2024 года периодически приезжали в Чернигов, собирали подробную информацию о расположении помещения хранилища, наличие средств видеонаблюдения, пожарной сигнализации, охранных средств и возможности проникновения в него.

Подозреваемые заблаговременно выкопали и укрепили под землей тоннель с территории детского учебного заведения к смежному с банком подвальному помещению многоэтажного дома, где с помощью ручных и ударных инструментов подготовили отверстие в стене непосредственно к помещению хранилища.

Утром 6 мая злоумышленники залезли на крышу здания банка, наполнили его помещения горюче-смазочными материалами через вентиляционный канал и подожгли. Пробив заранее подготовленное отверстие в хранилище, они проникли внутрь банка, где взламывали арендованные индивидуальные ящики, ища ценные вещи и деньги.

Не успев взломать все ящики до прибытия правоохранителей, мужчины скрылись с места совершения преступления.

Подозреваемых задержали в Запорожской и Николаевской областях. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полиция добавляет, что во время обысков в местах проживания задержанных были изъяты две 50-литровые бочки, предварительно, с каннабисом, а также пистолет. Изъятое направлено на экспертизу.