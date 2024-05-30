ОТГВ "Харьков": Силы обороны контролируют 70% Волчанска

Силы обороны контролируют 70% Волчанска на Харьковщине, в городе продолжаются уличные бои, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх в эфире "УП. Live".

"Вооруженные силы Украины сейчас контролируют большую часть города. Можем сейчас говорить о 70% контроля над городом. Продолжаются уличные бои".

Напомним:

Полицейские, которые участвуют в обороне Волчанска, поделились кадрами противостояния с российскими оккупантами.

Бойцы отмечают, что бои за город на Харьковском направлении не останавливаются ни на минуту.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 30 мая отметил, что противник продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелечья - Липцы и в районе Волчанска, путем переброски дополнительных полков и бригад с других направлений и с полигонов.

Впрочем, по мнению главкома, этих сил сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва украинской обороны на Харьковском направлении.