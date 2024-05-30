Politico: Байден одобрил удары Украины по территории России, но с ограничениями (Обновлено)

Администрация президента США Джо Байдена непублично одобрила удары Украины по территории России с использованием американского оружия, но только неподалеку Харьковской области, сообщает Европейская правда.

Об этом изданию Politico рассказали три информированных источника.

Американский чиновник заявил Politico, что Байден недавно поручил своей команде "обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ответного огня в Харькове (речь идет о Харьковской области. – Ред.)".

Цель такого шага, по словам источника, заключается в том, чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам. Он подчеркнул, что позиция США относительно ударов по российской территории на дальние расстояния "не изменилась".

Причиной решения Байдена собеседники Politico назвали ухудшение условий для Украины на поле боя – а именно продвижение России и улучшение позиций на Харьковщине.

Как пишет Politico, Украина теперь может использовать американское оружие, чтобы сбивать запущенные в направлении Харькова ракеты, поражать войска непосредственно с российской стороны границы возле Харьковщины и сбивать российские бомбардировщики, запускающие бомбы в сторону украинской территории.

Чиновник США заявил Politico, что Украина не может использовать это оружие для поражения гражданской инфраструктуры или запуска ракет дальнего радиуса действия для поражения военных целей в глубине России.

СМИ ранее писали, что Джо Байден склоняется к тому, чтобы изменить свою позицию и предоставить разрешение Украине наносить удары по территории РФ американским оружием.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

Некоторые европейские государства уже открыто заявили, что поддерживают такую позицию.