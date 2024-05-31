"Укрэнерго" прогнозирует возможное возвращение к плановым отключениям света

Диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует возможное возвращение к плановым ограничениям потребления, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго"

Причиной применения мер ограничения в "Укрэнерго" называют последствия массированных ракетных и дроновых ударов врага по украинским электростанциям, которые вызвали значительный дефицит в энергетической системе.

Кроме того, весной и летом на электростанциях проводятся плановые мероприятия по техническому обслуживанию.

"Это может влиять на увеличение или уменьшение дефицита в энергосистеме, но не является его основным фактором. Дефицит в энергосистеме вызван разрушением оборудования украинских тепловых и гидроэлектростанций в результате российских обстрелов" , - добавили в пресс-службе.

В частности, вывод на плановое обслуживание атомных блоков - необходимая мера, которую невозможно отменить или отсрочить, объясняют в "Укрэнерго"

Диспетчерский центр "Укрэнерго" будет применять все возможные инструменты для покрытия дефицита. В случае превышения областями доведенных "Укрэнерго" лимитов потребления облэнерго будут применять графики почасовых отключений, согласно утвержденной очередности.

Сроки применения мер ограничения будут сообщены дополнительно.

Напомним:

С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения будет составлять 4,32 грн/кВт.

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая - это временное улучшение, обусловленное выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций.