Россияне атаковали авиабомбами Мирноград: ранены пять человек

31 мая в 22:10 российская армия совершила атаку двумя управляемыми авиационными бомбами "УМПБ Д-30 СН" на Мирноград, попала по жилому микрорайону и ранила пять человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.

Пятеро граждан, которые находились в своих домах, получили минно-взрывные травмы, резаные раны тела и осколочные ранения.

Четырем мужчинам в возрасте от 22 до 43 лет и 40-летней женщине оказана медицинская помощь.

В городе повреждены многоквартирные дома, автомобили и учебное заведение.