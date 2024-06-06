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В "Укрэнерго" рассказали, как будут действовать графики отключений света 7 июня

В "Укрэнерго" рассказали, как будут действовать графики отключений света 7 июня
Фото: Рixabay

По всей территории Украины завтра, 7 июня, свет по графикам планируют отключать в течение всего дня, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Укрэнерго" в Telegram.

Как отметили в компании, завтра дефицит в энергосистеме прогнозируют на протяжении всего дня.

"Лимиты на потребление будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00", - уточнили в "Укрэнерго".

Там также предупредили, что при превышении лимитов возможно введение аварийных отключений.

Отключения света в Украине

Напомним, в Украине на этой неделе каждый день действуют графики отключений света. Их вводят на круглые сутки.

Причиной такой тяжелой ситуации стали удары российских оккупантов по украинским объектам энергетической инфраструктуры. Из-за этого генерации электроэнергии недостаточно для покрытия потребления по всей стране.

Ранее гендиректор YASNO Сергей Коваленко призывал украинцев не включать кондиционеры, поскольку есть угроза отключений электроэнергии для критической инфраструктуры.

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