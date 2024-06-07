Польша - Украина: где покажут товарищеский матч перед Евро-2024

Национальная команда Украины будет противостоять сборной Польши в спарринге перед чемпионатом Европы, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Матч Польша – Украина состоится 7 июня в Варшаве. Поединок примет стадион "Народовы". Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Черкассы" и т. д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

Предматчевая студия там начнется в 20:20. Трансляция встречи "сине-желтых" против поляков будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Оптимальная".

Ранее наставник сборной Украины Сергей Ребров решил взять на матч 26 исполнителей. Вернулись в обойму вратарь Андрей Лунин и защитник Виталий Миколенко. Они пропустили первый спарринг "сине-желтых" против Германии (0:0).