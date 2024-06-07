Этой ночью под удары дронов попали две нефтебазы в Украине

В результате сегодняшней российской атаки под удары дронов попали две нефтебазы в Украине, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Минус две нефтебазы. Миллионы долларов в воздух" , - написал он, отметив, что с начала года известно о 10 атакованных нефтехранилищах.

Вместе с этим, по его убеждению, такие атаки не повлияют на наличие горючего в Украине.

Напомним:

В ночь на 7 июня российские оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры Украины 5 крылатыми ракетами и 53 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136"; все ракеты и 48 дронов удалось уничтожить.