Дроны впервые атаковали Северную Осетию, откуда взлетают МиГи

В субботу 8 июня впервые зафиксирована атака дронов на российскую Северную Осетию, где находится аэропорт, с которого взлетают самолеты, атакующие Украину, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Минобороны РФ, РБК, глава региона Сергей Меняйло.

МО России сообщило, что утром один беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Республики Северная Осетия–Алания.

Губернатор региона уточнил, что в Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата.

По предварительной информации властей, БПЛА прилетели "с украинской стороны". Их целью был военный аэродром.

Справочно: Именно с аэродрома Моздок взлетают МиГ-31К и Ту, которые обстреливают Украину.

Северная Осетия расположена на значительном расстоянии от зоны боевых действий, регион и Запорожье, например, разделяет около 900 км по прямой.