В Харькове масштабный пожар: огонь охватил 1800 квадратных метров
Масштабный пожар произошел в Харькове 8 июня. Огонь охватил 1800 квадратных метров, а дым был виден из разных частей города, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Сегодня утром в Холодногорском районе Харькова произошел пожар на открытой территории. Там загорелись отходы из пластмассы и полиэтиленовая пленка.
Огонь перекинулся на рядом расположенные постройки. Частично повреждены три здания, из них два СТО. Спасатели предотвратили распространение пламени на другие объекты, а также гаражный кооператив.
Пожар охватил площадь в 1800 квадратных метров. По состоянию на 10:00 его удалось ликвидировать, но работы продолжаются. На месте происшествия работают 17 единиц пожарно-спасательной техники и 87 спасателей.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Напомним, в Харьковской области вспыхнул масштабный лесной пожар, огонь охватил 3500 га леса. Пожар не могли потушить из-за мин.
Также вчера в Киевской области был серьезный пожар. Там горело предприятие, причиной была вражеская атака.