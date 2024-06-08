Оборонные компании теряют специалистов из-за пробелов в системе бронирования

Из-за пробелов в системе бронирования оборонные компании теряют специалистов. Это может грозить проблемами с производством оружия, сообщает Экономическая правда.

Об этом ЭП рассказали руководители различных оборонных предприятий.

Компания "Око камера", производящая тепловизоры для дронов, в мае осталась без инженера-конструктора. Производитель работает по государственному контракту, однако не забронировал работника из-за необходимости идти обновлять данные в ТЦК, где его бы мобилизовали.

"Мы два года инвестировали, формировали команду и уникальную компетенцию. С улицы у нас забрали специалиста, который выполнял сразу три функции. Государство получило одного солдата, а мы потеряли инженера, который влияет на поставку сотен тепловизоров для беспилотников ВСУ", - рассказал ЭП директор компании.

Опрошенные ЭП производители отмечают, что специалисты с оборонных заводов попадают под мобилизацию быстрее, чем успевают получить бронирование по действующему законодательству.

Кого-то забирают во время обновления данных в ТЦК, которое часто необходимо для подачи документов на бронь. Кого-то - во время согласования списков на бронирование правительством, которое может длиться больше месяца. А некоторым компаниям не удается получить бронь из-за несоответствия критериям.

"Часто люди десятилетиями не обновляют военно-учетные данные, а брать на работу кандидата без действительных документов сейчас запрещено. Ему нужно сначала пойти в ТЦК, пройти ВВК и обновить данные. Но там этому еще не забронированному специалисту вручают мобилизационную повестку. Из уже работающих людей проблемные документы имеют 30% мужчин", - рассказали ЭП на одном из крупных государственных предприятий на условиях анонимности.

"Один из наших производителей минометных выстрелов недавно заключил первый государственный контракт как соисполнитель. Для получения статуса критически важного предприятия нужно предоставить документы, подтверждающие поставку продукции по этому контракту или получение аванса.

Контракт заключили на условиях постоплаты, поэтому подтвердить факт аванса возможности не было, а до отгрузки первой партии прошло 2-3 месяца. За это время завод потерял нескольких квалифицированных работников, которые работали на станках ЧПУ. Пока идет поиск и обучение новых людей, оборудование простаивает, а государство недополучает боеприпасы", - рассказала ЭП Наталья Мартыненко, руководитель закарпатского отделения ассоциации NAUDI, объединяющей крупнейших частных производителей вооружений.

"У нас мобилизовали инженера и главного сварщика. По дороге на работу их забрали и изъяли телефоны. Смогли с ними связаться только после прохождения военно-врачебной комиссии. Мы не можем забронировать всех сотрудников, потому что производим менее 50% оборонной продукции", - сказал ЭП руководитель одного из металлообрабатывающих предприятий.

В этом году указанная компания получила запрос на увеличение выпуска продукции для нужд обороны в четыре раза. Однако руководство подписало контракт на значительно меньшие объемы, потому что не уверено, что на предприятии будут рабочие.

Ассоциация "Технологические силы Украины" (ТСУ), в которую входят 32 оборонные компании, в том числе крупнейшие производители БПЛА, провела внутренний опрос. По его результатам, четыре компании потеряли по 20-30 сотрудников из-за мобилизации. Еще четыре - от 5 до 20-ти.

Самой большой проблемой в ТСУ считают отсутствие отсрочки от мобилизации для работников оборонных компаний при обновлении военно-учетных документов.

В ассоциации считают, что мобилизация работников, имеющих специфическую экспертизу, может приостановить выпуск продукции на 3-5 месяцев - именно столько может длиться рекрутинг дефицитного специалиста. В отдельных случаях замена людей просто невозможна.

Напомним:

Кабмин внес изменения в постановление №76, согласно которым предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики смогут бронировать до 100% работников. Также вводится бронирование через портал "Дія".

Кабинет министров поддержал постановление о запуске электронного сервиса бронирования на портале "Дія".