Британская разведка объяснила вербовку африканцев в российскую армию

Россия активизировала вербовку заключенных в странах Глобального Юга, поскольку ресурс заключенных в тюрьмах уже исчерпан, а проводить мобилизацию опасно для Путина, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 28 мая Главное управление разведки Украины (ГУР) сообщило, что Россия активизировала попытки вербовать африканцев для участия в боевых действиях в Украине.

В частности, эти усилия по набору сосредоточены на центральноафриканских странах Руанде, Бурунди, Конго и Уганде. Сообщается, что Россия предлагает регистрационный бонус в размере 2000 долларов, ежемесячную зарплату в размере 2200 долларов и обещание получить российский паспорт.

По данным британской разведки, эта кампания по вербовке призвана компенсировать потери российской армии на поле боя, которые являются значительными, и поддержать наступательную активность на нескольких направлениях фронта. Поскольку ограниченный пул вербовки заключенных в России достиг кульминации, Россия, вероятно, расширяет вербовку на Глобальном Юге, чтобы избежать дополнительной мобилизации внутри самой России.

"Предыдущая мобилизация для войны не только была непопулярна внутри страны для президента Путина и российского правительства, но и привела к рекордной нехватке рабочей силы и оттоку квалифицированных рабочих, таких как врачи и ИТ-специалисты", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, общее число российских потерь (убитыми и ранеными) с начала войны против Украины достигло 500 тысяч человек. В 2024 году потери оставались на высоком уровне, а в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день - это самый высокий показатель с начала войны.

По данным "Левада-центра", за прошедший год снизилась доля ожидающих второй волны мобилизации. Считают, что она может быть объявлена в ближайшие три месяца, 48% жителей России.