В Киев без объявления визита прибыла министр обороны Нидерландов

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен прибыла с необъявленным визитом в Украину.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Глава украинского правительства сообщил о встрече с Оллонгрен в Киеве, где поблагодарил Нидерланды "за поддержку в усилении украинской противовоздушной обороны".

"Отметил инициативу Нидерландов относительно совместной с партнерами поставки Украине ЗРК Patriot. Также ожидаем скорейшей передачи самолетов F-16, которые помогут защитить людей и инфраструктуру" , – добавил он.

Также стороны обсудили совместные оборонные производства, обмен технологиями, Глобальный саммит мира в Швейцарии и евроатлантическую интеграцию Украины.

Как известно, Кайса Оллонгрен была среди чиновников, призывавших снять ограничения на применение Украиной западного оружия союзников, которые их устанавливали.

Позже она заверила, что Нидерланды предоставят Украине разрешение применять переданные ими истребители F-16 для ударов по целям на территории России.