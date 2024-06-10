Швейцария дополнительно профинансирует ремонт железной дороги в Украине

Швейцария предоставит дополнительный грант в 10 млн швейцарских франков ($11,1 млн) на восстановление железнодорожной инфраструктуры Украины. Со ссылкой на пресс-службу "Укрзалізниця", сообщает Лига.Бизнес.

Новое соглашение предусматривает поставку рельсовых скреплений в 2024-2025 годах для восстановления ж/д путей к транспортным коридорам в страны ЕС (Словакию, Румынию, Венгрию, Польшу), к портам и Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

В частности, работы запланированы на направлениях: Киев–Жмеринка –Подволочиск –Львов, Жмеринка–Вапнярка–Одесса, Киев–Гребинка–Красноград–Лозовая, Львов–Ужгород, Киев–Мироновка–Пятихатки–Чаплино.

Укрзалізниця планирует за средства Швейцарии восстановить 230 км железнодорожной инфраструктуры и повысить скорость и пропускную способность на отремонтированных участках.

Соглашение является дополнением к основному грантовому соглашению между Украиной и Швейцарией по Проекту экстренной поддержки для улучшения и восстановления железнодорожной инфраструктуры Украины, подписанному в декабре 2022 года. Оно предусматривало финансирование на 14 млн швейцарских франков закупки рельсовых скреплений от швейцарской компании Schwihag AG для восстановления 270 км железнодорожных путей.

Эти скрепления использовались на участках Киев-Одесса, Киев-Днепр, Киев-Львов, Львов-Ужгород.