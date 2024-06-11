РФ увеличила экспорт нефти несмотря на договоренности с ОПЕК+

Россия за прошедшую неделю нарастила экспорт нефти до 3,53 миллиона баррелей нефти в день, нарушив этим договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что предыдущие четыре недели экспорт уменьшался, в целом сократившись на 390 000 баррелей (11%) в день, что стало самым большим сокращением с ноября 2023 года.

Всего за период с 3 по 9 июня Россия поставляла 3,53 миллиона баррелей нефти в день. Рост на 70 000 баррелей в день был обусловлен скачком недельных поставок до пятинедельного максимума.

Всего 32 танкера загрузили 24,72 миллиона баррелей российской сырой нефти за неделю, свидетельствуют данные слежения за судами и отчеты портовых агентов. Потоки морской нефти в России за неделю выросли на 10% до 3,53 миллиона баррелей в день.

Сообщается, что в этом году поставки сырой нефти превышают средний показатель 2023 года примерно на 10 000 баррелей в день.