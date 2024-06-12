Нидерланды рассматривают передачу Украине дополнительной системы Patriot

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что ее страна рассматривает поставку Украине дополнительной системы ПВО Patriot, сообщает Европейская правда.

Об этом она рассказала в интервью "ЕП".

Оллонгрен отметила, что Нидерланды сейчас обсуждают с партнерами, что в помощи Украине нужно делать больше, чем до сих пор.

Она подчеркнула, что ее страна участвует в "коалиции истребителей", в "коалиции дронов", а также работает с союзниками над поставкой Patriot.

"Нужно усилить украинское ПВО. Поэтому мы также рассматриваем возможность передать вам дополнительные Patriot", – сказала она.

По словам министра, все проекты по поддержке Украины уже в работе, и они сохранятся и при новом правительстве, которое вскоре придет к власти.

Напомним, в мае Германия сообщила о начале учений украинского экипажа на третьей системе ПВО Patriot, которую получит Киев.

Кроме того, президент США Джо Байден, по данным СМИ, одобрил передачу еще одной ракетной системы Patriot Украине.