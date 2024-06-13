Буданов: РФ уже ощущает последствия ударов западным оружием

Россияне уже ощущают удары западным оружием по своей территории, им поздно готовиться к ним. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, разрешение бить западным оружием по России точно облегчит ситуацию на фронте, но: "Не меньше, не больше".

Начальник ГУР отметил, что россияне уже ощущают удары западным оружием по своей территории, и им уже поздно готовиться к ним: "Как говорят: поздно пить Боржоми уже".

1 июня Украина уничтожила и повредила российские комплексы С-300/С-400 на территории РФ с помощью артиллерийских установок западных образцов, подтвердил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин 9 июня.

О других ударах по России украинская сторона пока не сообщала официально.