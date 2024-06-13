Столичного прокурора подозревают в присвоении 4 миллионов гривен

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении прокурору Голосеевской окружной прокуратуры Киева Владимиру Винникову, который, по данным следствия, присвоил несколько миллионов средств, изъятых во время следственных действий, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило ГБР в ответе на запрос "УП".

Как установило следствие, в августе 2023 года прокурор осуществлял надзор в уголовном производстве в отношении частного предприятия. Во время обысков по этому делу у коммерсанта было изъято 4 миллиона 242 тысячи (в гривневом эквиваленте) в разной валюте.

Вместо того, чтобы передать изъятые средства на надлежащее хранение, прокурор забрал их себе.

После этого он прекратил появляться на работе. В то же время, по состоянию на 13 июня, как сообщили УП в ГБР, прокурор был задержан, ему объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением при завладении чужим имуществом в особо крупных размерах.

Вскоре суд должен избрать Винникову меру пресечения. Следователи будут ходатайствовать об аресте с правом внесения залога в 4,2 млн грн.