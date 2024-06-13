СМИ: Российские самолеты случайно уронили почти 100 ФАБ за последние месяцы
По данным российских СМИ, минимум 93 раза российские ВКС случайно бомбили Белгородскую область и оккупированные территории за последние 4 месяца, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах Белгородской области.
За 11 и 12 июня в Белгородской области нашли как минимум ещё 5 авиабомб: в селе Неклюдово, посёлке Батрацкая Дача, селе Новостроевка, в районе посёлка Ленинский и в селе Цепляево-второе.
Во всех пяти случаях никто не пострадал.
Издание напоминает, что 4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены.
Власти причину падения бомбы скрыли, как и тот факт, что она была российской.
Таким образом, как минимум 93 раза российские ВКС случайно бомбили Белгородскую область и оккупированные территории Украины за последние 4 месяца.
Еще почти четыре десятка упавших авиабомб не могут разминировать в оккупированной части Донецкой области, пишут журналисты.