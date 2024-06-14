США продлили контракт со SpaceX на использование Starlink в Украине
Пентагон продлил контракт с компанией SpaceX Илона Маска на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Командования космических систем США Бонни Пойндекстер, сообщает Экономическая правда.
Контракт будет действовать еще шесть месяцев – до 30 ноября, его стоимость составила 14,1 млн долларов.
"Контракт обеспечивает доступ к спутникам Starlink, оборудованию и поддержке клиентов на согласованных условиях", – сказала она.
Это лишь часть контрактов на 2,5 млрд долларов, которые SpaceX выиграла в рамках программы запуска военных спутников. SpaceX также участвует в новом раунде торгов, конкурируя с United Launch Alliance – совместным предприятием Lockheed Martin Corp. и Boeing Co.