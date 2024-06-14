Во Львове накрыли сообщество сутенеров с ежемесячным оборотом более 16 млн грн

Во Львове разоблачено криминальное сообщество, которое занималось содержанием мест разврата и сутенерством на территории всего региона.﻿ Со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции (ДВБ), пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как рассказывают в ДВБ, члены организации наладили непрерывное функционирование сети борделей из 10 интимных салонов. Для их работы был создан колл-центр, который рекламировал предоставление интимных услуг, а также оформлял заказы.

"Среди участников преступной организации был адвокат. Его роль заключалась в попытках решения проблемных вопросов, в том числе и в правоохранительных органах. Он предоставлял аналогичные услуги еще трем преступным группировкам, причастным к секс-бизнесу" , - добавляет ДВБ.

Общим ежемесячный оборот преступников превышал более 16 миллионов гривен.

Всего было проведено более 70 обысков в нескольких областях и задержан 21 участник криминального сообщества. Еще 24-м вручили подозрения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.