В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1090 российских оккупантов, таким образом, общие потери вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения возросли до около 525 150 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 20 танков, 29 ББМ и 37 артсистем противника, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:

личного состава - 525150 (+1090) человек ликвидировано;

танков - 7956 (+20) ед.;

боевых бронированных машин - 15263 (+29) ед.;

артиллерийских систем - 13855 (+37) ед.;

РСЗО - 1103 (+2) ед.;

средства ПВО - 853 (+4) ед.;

самолетов - 359 ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11148 (+51) ед.;

крылатых ракет - 2293 (+7) ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 18911 (+57) ед.;

специальной техники - 2322 (+12) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, перед тем в Генеральном штабе ВСУ 14 июня в вечерней сводке рассказали, что в течение суток на фронте было зафиксировано 81 боевое столкновение.

Также в военном командовании сообщили, что в тот день Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 15 районов сосредоточения личного состава врага.