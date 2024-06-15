В Черниговской области из-за обстрела обесточены почти две тысячи абонентов

Из-за вражеского обстрела воздушной линии Черниговского облэнерго в ночь на 15 июня было обесточено более 1700 абонентов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По сообщению, в результате обстрела воздушной линии облэнерго в Черниговской области, в один момент свет потеряли 1765 домохозяйств в 12 населенных пунктах области.

Кроме этого, по сообщению Минэнерго, в восточном регионе страны из-за удара врага по высоковольтной подстанции, обесточивало бытовых потребителей, а также наблюдались перебои в движении поездов. Часть потребителей уже запитана, работы по устранению последствий обстрела продолжаются.

Напомним:

В субботу, 15 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 08:00 до 23:00.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что на следующей неделе ситуация в украинской энергосистеме будет ощутимо сложнее, чем на этой.

Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

С 24 июня критическая инфраструктура получит приоритет в электроснабжении, а остальная электроэнергия будет распределена равномерно между областями.