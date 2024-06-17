Развертывание ядерного оружия наберет обороты в последующие годы – SIPRI

"Чрезвычайно тревожное" увеличение количества ядерных боеголовок, развернутых вместе с ракетами и самолетами, предположительно наберет обороты в последующие годы, говорят в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI).﻿, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Количество таких боеголовок возросло до 3904, поскольку Россия продолжает угрожать своим противникам, а Китай, возможно, впервые перевел оружие массового уничтожения в состояние высокой боевой готовности, говорится в заявлении института со ссылкой на данные за январь.

"Хотя общее количество ядерных боеголовок в мире продолжает падать, поскольку оружие времен холодной войны постепенно демонтируется, к сожалению, мы продолжаем наблюдать ежегодное увеличение количества действующих ядерных боеголовок. Похоже, что эта тенденция будет продолжаться и, вероятно, ускорится в ближайшие годы, и это вызывает беспокойство" , — сказал в заявлении директор SIPRI Дэн Смит.

По его словам, сейчас мир находится в "одном из самых опасных периодов в истории человечества". Сейчас, когда российский диктатор Владимир Путин регулярно использует возможности своей армии в массовом уничтожении, ядерное оружие играет более заметную роль, чем в годы после холодной войны.

По данным института, Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее любой другой страны, однако почти во всех государствах, имеющих ядерное оружие, есть либо планы, либо значительный толчок к увеличению ядерных сил.

Ядерные угрозы России

Российские официальные лица и СМИ после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году регулярно угрожают разным странам мира применением ядерного оружия.

В мае Российская Федерация провела учения по применению нестратегического ядерного оружия.

В Институте изучения войны считают, что такие действия агрессора призваны напугать политиков стран Запада и заставить их добровольно прибегнуть к выгодным России действиям.

В коммюнике по итогам прошедшего в июне саммита "Большой семерки" (G7) говорится, что России грозят серьезные последствия в случае, если она решится применить ядерное или химическое оружие.