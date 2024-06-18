Bloomberg: Coca-Cola и Pepsi продолжают работать на территории России

После начала войны с Украиной более тысяч транснациональных корпораций заявили, что сокращают свою деятельность на территории России. Однако многие из них остаются в разных формах, и среди них Coca-Cola и Pepsi, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается в публикации, после того как войска Владимира Путина вторглись в Украину в феврале 2022 года, компания Coca-Cola была одной из первых транснациональных корпораций, которые пообещали уйти из России в знак протеста. Стремясь избежать неизбежных проблем, связанных с соблюдением ожидаемых западных санкций в отношении Кремля, Coca-Cola попросила своих партнеров забрать банки и бутылки из магазинов, прекратить поставки сиропа в автоматы с газировкой и прекратить производство напитков.

Два года спустя характерный красный логотип Coca-Cola по-прежнему легко найти в супермаркетах и ресторанах по всей стране. А принимая во внимание новинку под названием "Добрый Cola", продаваемую в банках с удивительно знакомым красным оттенком и вкусом, который мало кто сможет отличить от оригинала, Coca-Cola по некоторым показателям остается ведущим производителем газированных напитков в России.

Это связано с тем, что Multon Partners, производитель кока-колы в стране, принадлежит отдельной компании Coca-Cola HBC, зарегистрированной на Лондонской фондовой бирже, в которой головной компании в США принадлежит 21% акций. Когда после вторжения HBC прекратила производство кока-колы, Multon представил "Добрый Cola". Она стала самой популярной газировкой в стране, занимая 13% рынка.

"Прибыль от продажи Coca-Cola в России просто перешла к Coca-Cola HBC, которая завоевала долю рынка благодаря успеху "Доброго" , - говорит Гаррет Нельсон, аналитик CFRA Research.

А сама Coca-Cola по-прежнему широко доступна, ее импортируют из соседних стран, таких как Грузия и Казахстан. После вторжения в России был принят закон, позволяющий продавать брендовые товары без согласия владельца товарного знака. Поскольку грузовики перевозят бесчисленное количество товаров через границу, россияне, жаждущие "настоящих вещей", все еще могут их получить. Только благодаря этому импорту Coca-Cola заняла третье место в рейтинге газированных напитков в России, занимая 6% рынка.

Это не значит, что компания Coca-Cola не пострадала. Хотя ее объемы в России выросли на 12% в прошлом году, но оставались почти на треть ниже уровня 2021 года, когда Coca-Cola была самым продаваемым безалкогольным напитком с 26% рынка. И хотя Coca-Cola получает прибыль от популярности "Доброго" и лидирующего на рынке сокового бизнеса Multon, компания из Атланты заявляет, что отказалась от управления этим предприятием.

Сотни компаний остаются на территории России

Coca-Cola далеко не единственная, кто не полностью ушел из России. В сентябре 2022 года компания PepsiCo Inc. заявила, что прекратила производство и продажу там Pepsi, Mountain Dew и 7Up, а ее доля на рынке сократилась. Но вскоре Pepsi добавила новую колу Evervess и увеличила производство Frustyle (похожего на фруктовую Mirinda) на своих полдюжине заводов в стране. В прошлом году продажи напитков российского подразделения подскочили на 12%, до 209 миллиардов рублей (2,3 млрд долларов), свидетельствуют отчеты местных налоговых органов. А выручка бизнеса детского питания и молочных продуктов в прошлом году выросла на 10%, до 129 млрд руб.

По данным исследования Йельской школы менеджмента, с 2022 года более 1000 транснациональных корпораций заявили, что сокращают свою деятельность в России. Но многие остались. Unilever Plc и Nestlé SA, располагавшие там крупными производственными мощностями, не хотели продавать свои предприятия с огромной скидкой, которую Кремль требовал в качестве налога на выход. Активы датской пивоварни Carlsberg AS и гиганта по производству йогуртов Danone SA были конфискованы, когда они пытались уйти, хотя Danone в конечном итоге договорилась о продаже компании, которой отдавало предпочтение правительство. Французский оператор супермаркетов Auchan, ритейлер одежды Benetton Group и сети ресторанов Subway и TGI Fridays продолжают работать в России без видимых планов сокращения.

Для компаний, все еще находящихся в стране, репатриация доходов является сложной задачей, поскольку им требуется трудно получить разрешение на вывоз денег. Но прибыль существенная. Благодаря военным расходам российская экономика выросла на 3,6% в прошлом году, что помогло снизить безработицу до исторического минимума в 2,6% и резко повысить заработную плату. "Существует мягкая фискальная политика, закачивающая рекордные суммы денег в государственный сектор, - говорит Татьяна Орлова из Oxford Economics. -А рынок труда в России чрезвычайно узок".

Напомним, НАПК внесло PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны. Эти компании, несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, продолжают работать на территории России и платить налоги.

Также издание The Insider сообщало, что российское подразделение Coca-Cola в четыре раза увеличило свою прибыль за последний год и зарабатывает больше, чем до войны.