Рютте предлагает Орбану сделку в обмен на поддержку назначения генсеком НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном во вторник заявил, что он "с осторожным оптимизмом" надеется на преодоление оппозиции Венгрии, которая выступает против того, чтобы он стал следующим главой НАТО. Об этом Рютте сказал журналистам после встречи с Орбаном на полях неформального саммита ЕС в Брюсселе, его цитирует агентство AFP, сообщает Европейская правда.

Рютте является явным фаворитом на должность генсека Альянса, когда в этом году закончится срок полномочий нынешнего секретаря Йенса Столтенберга. Рютте заручился поддержкой большинства государств НАТО.

Но ему пришлось прилагать немало усилий, чтобы получить благосклонность Виктора Орбана.

"Я с осторожным оптимизмом смотрю на Венгрию" , – сказал Рютте журналистам после встречи с Орбаном.

В этом месяце Орбан заявил, что может отказаться от своих возражений, если Рютте извинится за его критику венгерского правительства и позволит Венгрии не участвовать в планах НАТО по увеличению помощи Украине.

Рютте сказал, что Орбан "не просил извинений, и я сказал, что, очевидно, я принял во внимание то, что произошло в Венгрии с точки зрения реакции общества на то, что я сказал пару лет назад".

"Мы оставили все как есть, приняв к сведению и очень внимательно глядя в будущее, и он не попросил никаких извинений" , – сказал Рютте, добавив, что он напишет письмо Орбану, в котором подытожит их переговоры.

Между тем, по данным двух источников Financial Times, на переговорах Рютте пообещал Орбану, что во время его пребывания в должности Венгрия будет иметь право отказаться от участия в мероприятиях НАТО в поддержку Украины, которые будут проходить за пределами территории стран-членов Альянса.

"Премьер-министр Рютте письменно подтвердит премьер-министру Орбану то, что они обсудили. Это был хороший и открытый разговор, и оба согласились сосредоточиться на будущем" , – отметил представитель Рютте изданию.

Со своей стороны, Орбан заявил, что Рютте может получить его поддержку, если согласится соблюдать соглашение, которое Столтенберг заключил на прошлой неделе в Будапеште, чтобы предоставить Венгрии право отказаться от планов НАТО по помощи Украине.

Ведущие государства НАТО во главе с Соединенными Штатами настаивают на том, чтобы до саммита в Вашингтоне в следующем месяце достичь договоренности о новом генсеке Альянса.