Словакия выдвинула условие для поддержки Рютте в качестве генсека НАТО

Словакия готова поддержать кандидатуру главы правительства Нидерландов Марка Рютте, который претендует на должность генсека НАТО. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини во вторник после заседания лидеров ЕС, сообщает Европейская правда.

В обмен на поддержку кандидатуры Рютте Словакия хочет получить помощь в обеспечении своей противовоздушной обороны.

Пеллегрини напомнил, что на должность генерального секретаря НАТО до сих пор было два кандидата – кроме Рютте, также президент Румынии Клаус Йоханнис.

По словам словацкого президента, было понятно, что Словакия могла бы представить на этом посту представителя Центрально-Восточной Европы.

"После консультаций с обоими кандидатами и после консультаций с премьер-министром Робертом Фицо и словацким правительством, Словацкая Республика может представить себе поддержку премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на посту председателя Альянса" , – сказал Пеллегрини.

Он также напомнил, что эта поддержка сопровождается просьбой и требованием словацкой стороны, чтобы Рютте, как следующий глава НАТО, обеспечил защиту воздушного пространства Словакии.

"Сегодня у Словакии нет системы противовоздушной обороны, и именно поэтому мы с Рютте говорили о том, что если его изберут председателем Альянса, он должен настаивать на защите и обороне воздушного пространства Словакии – по крайней мере до тех пор, пока Словакия не будет способна защищать это воздушное пространство собственными силами. Рютте выразил готовность рассмотреть этот вопрос в будущем" , – пояснил президент.

Пеллегрини добавил, что он также попросил Рютте учитывать географический принцип при заполнении должностей в НАТО на низших уровнях командования после его избрания на новую должность.