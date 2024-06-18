В Донецкой области оккупанты обезглавили бойца ВСУ: начато расследование

В Донецкой области оккупанты обезглавили военнослужащего Вооруженных сил Украины, украинские прокуроры начали расследование, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, генпрокурор Андрей Костин в соцсети Х.

17 июня 2024 года украинские военные получили информацию о том, что представители одного из подразделений оккупационных войск РФ в Волновахском районе Донецкой области отдали приказ подчиненным не захватывать в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины и обезглавливать их.

Во время проведения аэроразведки на одной из боевых позиций в Донецкой области украинские военные обнаружили поврежденный бронированный автомобиль Сил обороны Украины. На нем находилась отрезанная голова украинского защитника.

Такие действия являются грубым нарушением статей Женевской конвенции об обращении с военнопленными и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов, отмечают в ОГП.

В рамках следствия принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств происшествия. Проверяется причастность конкретных военнослужащих РФ к совершению этого преступления.

"Это ужасное варварство, которому не место в 21-м веке. И это очередное доказательство, что военные преступления, которые совершает агрессор - не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима. Эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск.

Не оставим эти преступления безнаказанными. Призываю весь цивилизованный мир к изоляции и наказанию страны-террориста".