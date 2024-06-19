Евро-2024: расписание матчей 19 июня, где смотреть
Пока сборная Украины работает над ошибками в матче против Румынии, Евро-2024 продолжается. В среду, 19 июня, нас ожидают три противостояния, два из которых состоятся в рамках группы А и одно в группе В, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Расписание матчей 19 июня
В этот день матчи примут стадионы Гамбурга, Штутгарта и Кельна.
Первый матч в рамках турнира континентального первенства состоится в 16:00, где сборная Хорватии сыграет против Албании. Встреча состоится на стадионе "Фолькспаркштадион".
Хотим отметить, что эти две сборные до этого не встречались, поэтому, как они будут соперничать в таком тандеме, все увидят впервые.
Следом за этим матчем состоится встреча между национальными командами Германии и Венгрии, противостояние которых состоится в 19:00 на "МХП-Арене".
Статистика предыдущих встреч:
- Матчей - 10
- Побед Германии - 4
- Победы Венгрии - 4
- Ничьих - 2
Заключительным матчем среды будет встреча Шотландии и Швейцарии, которая состоится в 22:00 на стадионе "Рейн Энерги Штадион".
Статистика предыдущих встреч:
- Матчей - 10
- Побед Шотландии - 4
- Побед Швейцарии - 3
- Ничьих - 3
Где смотреть матчи 19 июня
Все поединки покажет платный - медиасервис MEGOGO, на котором можно смотреть турнир вживую за подписками "Максимальная" и "Спорт".
Бесплатный транслятор "Суспильне" покажет лишь первый матч в 16:00 - игру Хорватия - Албания.