Евро-2024: расписание матчей 19 июня, где смотреть

Пока сборная Украины работает над ошибками в матче против Румынии, Евро-2024 продолжается. В среду, 19 июня, нас ожидают три противостояния, два из которых состоятся в рамках группы А и одно в группе В, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Расписание матчей 19 июня

В этот день матчи примут стадионы Гамбурга, Штутгарта и Кельна.

Первый матч в рамках турнира континентального первенства состоится в 16:00, где сборная Хорватии сыграет против Албании. Встреча состоится на стадионе "Фолькспаркштадион".

Хотим отметить, что эти две сборные до этого не встречались, поэтому, как они будут соперничать в таком тандеме, все увидят впервые.

Следом за этим матчем состоится встреча между национальными командами Германии и Венгрии, противостояние которых состоится в 19:00 на "МХП-Арене".

Статистика предыдущих встреч:

Матчей - 10

Побед Германии - 4

Победы Венгрии - 4

Ничьих - 2

Заключительным матчем среды будет встреча Шотландии и Швейцарии, которая состоится в 22:00 на стадионе "Рейн Энерги Штадион".

Статистика предыдущих встреч:

Матчей - 10

Побед Шотландии - 4

Побед Швейцарии - 3

Ничьих - 3

Где смотреть матчи 19 июня

Все поединки покажет платный - медиасервис MEGOGO, на котором можно смотреть турнир вживую за подписками "Максимальная" и "Спорт".

Бесплатный транслятор "Суспильне" покажет лишь первый матч в 16:00 - игру Хорватия - Албания.