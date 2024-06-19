"Динамо" получило первого соперника в квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" узнало оппонента во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов 2024/25. Им стал белградский "Партизан", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Вице-чемпион Украины начнет выступления в главном еврокубке со второго раунда квалификации. Для выхода в основной этап Лиги чемпионов столичный гранд должен преодолеть три раунда.

"Динамо" встретится с "Партизаном" 23 или 24 июля, а ответные матчи этой стадии сыграют 30-31 июля. Победа над сербским грандом станет гарантией выступлений в еврокубках осенью. Неудача же станет концом выступлений "бело-синих" на европейской арене в грядущем сезоне.

Если "Динамо" пройдет "Партизан", то будет несеянным в следующем раунде. Зато в список сеянных попали шотландский "Рейнджерс", пражская "Славия", австрийский "Зальцбург" и французский "Лилль". Матчи 3-го квалификационного раунда сыграют 6-7 августа и 13 августа, а жеребьевка состоится 22 июля.

Путь "Динамо" в основную сетку Лиги чемпионов 2024/25 (с 3-го раунда – потенциальные соперники):