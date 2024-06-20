Евро-2024: прогноз на матчи 20 июня
20 июня в рамках Евро-2024 состоится три интересных противостояния. Все матчи обещают быть яркими, а некоторые и интригующими. Однако на это все у букмекеров есть свой ответ, сообщает РБК-Украина.
Сайт рассказывает о прогнозах букмекеров на матчи 20 июня.
Ставки букмекерских контор на матчи 20 июня
Словения - Сербия, 16:00
Начнут серию матчей четверга команды Словении и Сербии из квартета С на "Альянц Арене". Главным фаворитом аналитиков стала Сербия с коэффициентом на победу 1,78, когда словакам букмекеры предпочли коэффициент 4,9. Ничья оценивается в 3,46.
История предыдущих встреч
- Матчей - 4
- Побед Словении - 1
- Побед Сербии - 1
- Ничьих - 2
Дания - Англия, 19:00
Следующими на поле выйдут англичане, где сразятся против датчан на стадионе "Дойче Банк Парк". Безусловными фаворитами встречи является Англия, на которую букмекеры ставят коэффициент 1,69, когда на сборную Дании - 5,99. На равный матч аналитики рассчитывают со значением 3,68.
История предыдущих встреч
- Матчей - 15
- Побед Англии - 8
- Побед Дании - 4
- Ничьих - 3
Испания - Италия, 22:00
Завершит этот день на Евро многообещающий матч на "Фельтинс Арене". Два фаворита квартета В, ожесточенно борющихся за первое место в группе. Сборная Испании сыграет против Италии в Гельзенкирхене в 22:00. Букмекеры предпочитают Испанию, однако незначительное. Коэффициент на Скуадра Адзурра составляет 3,83, а на испанцев - 2,18. На ничью рассчитывают с вероятностью 3,23.
История предыдущих встреч
- Матчей - 25
- Побед Испании - 8
- Побед Италии - 8
- Ничьих - 9
Где смотреть матчи
Медиасервис MEGOGO покажет украинцам все матчи этого дня. Просмотреть их можно будет при наличии подписок "Максимальная" и "Спорт".
Вместе с тем бесплатный региональный транслятор "Суспільне" покажет только встречу между сборными Сербии и Словении.