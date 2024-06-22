В Донецкой области из-за обстрелов отключалась электроэнергия на одной из шахт
В Донецкой области в результате обстрела россиян на одной из шахт отключилась электроэнергия, в то время когда на объекте находилось 7 работников, их вывели на поверхность, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Сообщают, что в Донецкой области в результате обстрела сооружений шахты произошло отключение электроэнергии. В шахте находились 7 работников, которых вывели на поверхность. Пострадавших нет.
Кроме этого, в Донецкой области на еще одной шахте останавливалось вентиляционное оборудование. В шахте находились 67 работников, которые были выведены на поверхность. Работа вентиляционного оборудования восстановлена.
Связана ли остановка вентеляционного оборудования с обстрелами - не сообщается.
Напомним:
В субботу, 22 июня, стабилизационные отключения электроэнергии будут применять по всей территории Украины с 16:00 до 24:00.