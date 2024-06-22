В Киеве подросток избил ветерана войны: полиция открыла уголовное дело

В Киеве подросток избил ветерана войны. Обидчик "предъявил" мужчине претенции из-за его прически, полиция уже открыла дело, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает полиция Киева, Instagram.

Так, 21 июня, около 23:40, в полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице в Дарницком районе его избил неизвестный. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипаж патрульной полиции.

Предварительно установлено, что из-за внезапного конфликта произошла потасовка между мужчиной и 17-летним парнем. Двое совершеннолетних друзей последнего в этот момент находились рядом и были свидетелями стычки.

Сотрудники полиции доставили всех участников инцидента в Дарницкое управление полиции для выяснения всех обстоятельств.

"Правоохранители начали уголовное производство по факту избиения мужчины в Дарницком районе столицы. Все участники инцидента установлены, с ними продолжаются первоочередные следственные действия" , - говорится в сообщении полиции Киева.

Сведения по этому событию внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Полицейские предоставили потерпевшему направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы по установлению степени тяжести полученных телесных повреждений.

Что известно о потерпевшем

Избитым оказался ветеран боевых действий, бывший военнослужащий 32 ОМБр.

"С начала полномасштабного вторжения, вся мужская часть семьи Александра (отец, брат, дядя и он сам) записались добровольцами. Дядя погиб, брат пропавший без вести. Сам он был в серьезных боях, имеет УБД, государственные награды. После увольнения, продолжил свою деятельность как волонтер и на работе, связанной с помощью нашей армии" , - рассказала его сестра в Instagram.

По ее словам, Александр выгуливал свою собаку и возвращался домой, к нему подошли три человека и самый молодой из них начал "предъявлять за прическу".